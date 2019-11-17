بث مباشر | مشاهدة مباراة البرازيل والمكسيك في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

شاهد مباراة البرازيل والمكسيك عبر البث المباشر لحظة بلحظة، في موقع الخليج 365، شاهد نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا مجانًا.

تقام في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين 18-11-2019، مباراة نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا، بين البرازيل – صاحبة الأرض – والمكسيك.

يستضيف ملعب فالمير بيزيراو في مدينة جاما البرازيلية هذه المباراة المرتقبة، والتي سيحضرها حوالي 20 ألف متفرج.

وترشح المنتخب البرازيلي إلى المباراة النهائية بفضل فوزه على كبيري الكرة الأوروبية “إيطاليا وفرنسا” في الأدوار الإقصائية.

وكانت البرازيل تأخرت بهدفين دون رد في بداية الشوط الأول من مباراتها أمام فرنسا، وكادت تودع البطولة لولا الريمونتادا المذهلة في الشوط الثاني، لتفوز 2/3 قبل صافرة النهاية بخمس دقائق.

وترشح المنتخب المكسيكي على حساب نظيره الهولندي في مباراة المربع الذهبي.

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