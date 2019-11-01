شكرا لقرائتكم القيعى عن صلح آل الشيخ والأهلى: خطوة يجب تثمينها عندما تأتى من المحبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للصلح مع القلعة الحمراء بعد الخلافات التى نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

أكد القيعى خلال تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى أنه يجب تثمين مبادرة الصلح عندما تأتى من المحبين موضحا أنه مع كل خطوات الصلح والسلم عندما تأتى من المحبين.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمستشار تركي آل الشيخ ، صفحة الخلافات التي اشتعلت بينهما على مدار الأشهر الماضية، بعد المبادرات التي تقدم بها آل للمجلس الأحمر وإعلانه رغبته في الصلح، ما قابله الخطيب بشكر رسمي واستقباله وفد تركي في منزله للاطمئنان عليه بعد معاناته من آلام في الظهر، وتوجيه رئيس الأحمر الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية في بيان رسمي.