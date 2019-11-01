شكرا لقرائتكم نادر شوقى : الطبيب الألمانى لما شاف محمد محمود قاله أنت تانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقى وكيل أعمال محمد محمود لاعب النادى الأهلى الذى تعرض مؤخرا لقطع فى الرباط الصليبى إن مسئولى الأحمر لم يتأخروا مع اللاعب وصرفوا له تكاليف علاجه فى نفس اليوم الذى تعرض فيه للإصابة.

أكد نادر شوقى فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى على قوة عزيمة محمد محمود موضحا أنه يؤدى التدريبات التأهيلية والعلاجية بكل قوة وإصرار دون كسل من أجل العودة سريعا للمباريات.

وروى نادر شوقى موقف طريف حدث بين الطبيب الألمانى ومحمد محمود قائلا :" الطبيب الألمانى لما شاف محمد محمود قال له انت تانى".

تابع : "الطبيب أخبرني بإن الإصابة مجرد سوء حظ وليس لها أي علاقة بالإصابة الأولى أو بطريقة العلاج أو أي شيء. هي مجرد سوء حظ".

وأجرى محمد محمود قبل أيام جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا للمرة الثانية خلال أقل من عام ويغيب اللاعب عن الملاعب قرابة التسعة أشهر.