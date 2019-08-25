رياضة | نيمار يحبط برشلونة

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أصاب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مسئولي برشلونة الإسباني بالإحباط الشديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن التشاؤم أصاب مسؤولي برشلونة في مفاوضات عودة نيمار إلى كامب نو خلال الميركاتو الصيفي.

ويؤمن برشلونة أن سان جيرمان لن يبيع نيمار وسيرفض أي عرض يتقدم به النادي الكتالوني إلا إذا كان جنونيًا ولا ينوي سان جيرمان خفض مطالبه المالية البالغة 250 مليون يورو أو الموافقة على إدراج لاعبين في الصفقة.

في المقابل فإن صمت نيمار ورفضه التحدث علنًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة يصيب برشلونة بالإحباط ويجعلهم يبتعدون عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويرفض نيمار الإفصاح عن رغبته حتى لا يخسر الخيارات الأخرى في حال فشل عودته إلى برشلونة مثل عروض ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإطالي خلال الميركاتو الصيفي.