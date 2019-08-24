بث مباشر BeIN HD2 مباراة ليفربول وأرسنال كورة ستار yalla shoot يلا شوت حصري kora star كورة لايف...

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كورة ستار ليفربول وأرسنال بث مباشر yalla live، يلا شوت مباراة ليفربول وأرسنال مباشر اليوم السبت الموافق 24-8-2019 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة ليفربول ضد أرسنال مباشر.

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يلا شوت ليفربول بث مباشر اليوم، ستكون مباراة ليفربول ضد أرسنال مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD 2 بتعليق علي محمد علي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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بث مباشر ليفربول الشوط الأول، سيضم تشكيلة ليفربول اليوم كلا من: أدريان – روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جويل ماتيب – أرنولد – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم – أليكس تشامبرلين – ساديو مانى – روبرتو فيرمينو – ومحمد صلاح.