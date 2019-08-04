مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار kora hd يلا شوت بث مباشر ليفربول ومان سيتي...

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مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر كورة أون لاين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كورة لايف kora live كورة اتش دي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت، تنطلق المباراة الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المُكرمة والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي على ملعب ويمبلي، ومن الجدير بالذكر أن ليفربول قد خسر الدوري العام الماضي بنقطة واحدة لصالح السيتي واستمرت المنافسة حتى المباراة الأخيرة.

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