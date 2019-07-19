YALLA Algeria بث مباشر مشاهدة الجزائر و السنغال في فاينل افريقيا كورة لايف رابط final Algeria VS...

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وقع منتخب السنغال فى المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية التى ضمت معه منتخب الجزائر وتنزانيا وكينيا، حصد من المجموعة 6 نقاط من فوزين وخسارة، حقق الفوز فى الجولة الأولى على منتخب تنزانيا 2-0، موقع كورة لايف اون لاين.. يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع لايف ماتش .. بث مباشر الجزائر والسنغال بدون تقطيع الجزائر والسنغال بث حي الآن _ كورة ستار الجزائر والسنغال اون لاين، بدون تقطيع – بث حي الآن – كورة ستار الجزائر والسنغال اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة الجزائر والسنغالاليوم الجزائر والسنغال بدون تقطيع وبجودة عالي. وخسر من الجزائر فى الجولة الثانية بنتيجة 1-0، وبالجولة الثالثة حسم التأهل على حساب منتخب كينيا بالفوز عليه بنتيجة 3-0 .

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