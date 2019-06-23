ostora live لايف بث مباشر مباراة الأرجنتين وقطر يلا شوت livehd7 مباراة الأرجنتين وقطر بث مباشر كورة...

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بث مباشر مباراة قطر والارجنتين كورة ستار كورة أون لاين الارجنتين وقطر yalla shoot كورة جون مباراة قطر والارجنتين الاسطورة بث مباشر قطر والارجنتين ماتش قطر والارجنتين بث مباشر، من المُتوقع أن يقوم مدرب الأرجنتين بإجراء تعديلات على الخطة حتى يستطيع معالجة الأخطاء الفنية في المباريات السابقة، وقد تعادلت قطر مع باراجواي وخسرت من كولومبيا بهدف نظيف بينما خسرت الأرجنتين من كولومبيا بهدفين وتعادلت مع باراجواي، ولهذا تأتي قر في المركز الثالث من الترتيب رغم تعادلهما في النقاط إذ أن فارق الأهداف يلعب دور كبير في هذه المجموعة.

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