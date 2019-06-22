Bein شغال لايف ..مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر يلا شوت kora star كورة اونلاين لينك يوتيوب...

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة اوغندا والكونغو الديمقراطية yalla shoot بث مباشر مجموعة مصر يوتيوب بدون تقطيع في الجولة الأولى من كأس الامم الافريقية لكرة القدم 2019 على ملعب القاهرة الدولي مع متابعة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة نظراً لان المنتخبان متواجدين مع الفراعنة الذين تفوقوا على زيمبابوي بالأمس، تابع لايف ماتش الكونغو واوغندا بث مباشر كورة ستار على بين سبورت.

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يلا شوت مباراة اوغندا والكونغو بث مباشر، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً بتوقيت مصر سيتم إقامة اللقاء وسط درجات حرارة مرتفعة على اللاعبين وستذيع قناة bein sport max hd مباراة اوغندا والكونغو kora live بجودة عالية بالتعليق العربي للمعلق أحمد عبده، وستقوم قناة time سبورت بنقل اللقاء أيضاً على البث الارضي، نوفر لكم رابط مشاهدة اوغندا والكونغو الديمقراطية اليوم مباشرة في امم افريقيا.

مشاهدة ماتش اوغندا والكونغو بث مباشر كورة اونلاين، وسيتولى إدارة مواجهة الكونغو ضد اوغندا يلا شوت kora star على أرضية الملعب الحكم الدولي المغربي رضوان جيد ويعاونه كلاً من مصطفى أكركاد ولحسن أزكاو فيما سيكون الحكم الرابع هو نور الدين الجعفري.

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انطلقت مباراة الكونغو واوغندا بث مباشر بدون تقطيع والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين على أرضية الميدان.

مرت خمس دقائق ويهاجم منتخب اوغندا بكل قوة في محاولة لخطف الهدف الأول ولكن دفاع الكونغو منظم للغاية.

تمكن اللاعب باتريك كادو من هز الشباك اخيراً لصالح منتخب اوغندا برأسية مميزة في الدقيقة الخامسة عشر.

تشكيلة الكونغو الرسمية هي: حراسة المرمى: ماتيمبي، الدفاع: إيساما – لوين داما – تسريند – مشوكو، الوسط: بوبي – موبكو- مبيمبا – ميشاك ، الهجوم: بكامبو – بولاسي.