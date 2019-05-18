تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائى كأس الكونفيدرالية

القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراةالزمالك ونهضة بركان المغربى في نهائى كاس الكونفيدرالية، تهم الكثيرين من عشاق نادى الزمالك و كل المصريين، الذين يريدون مشاهدة مبارة الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية بالمجان،حيث تمتلك قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات دورى أبطال افريقيا لكرة القدم و مباريات كأس الكونفيدرالية، بدء من مباريات دورى المجموعات، حتى المباراة النهائية للبطولة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائى كأس الكونفيدرالية

ستنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد 19 مايو 2019، في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة و فلسطين و لبنان و الاردن و سوريا و السودان و ليبيا، الواحدة صباح الاثنين بتوقيت السعودية و العراق و اليمن و الكويت و البحرين و قطر، الثانية صباح يوم الاثنينبتوقيت الامارات و سلطنة عمان.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

سيتم نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة beIN SPORTS HD1 القطرية المشفرة،و يمكن التعرف على تردد قنوات بى ان سبورت من هنا أما بالنسبة للقنوات المفتوحة

القناة الاولى المغربية بث أرضى سوف تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان

قناة Arena Sport و توجد على القمر ايوتلسات ترددها 11512 غمودى معدل الترميز 3000

قناة idman توجد على القمر azerspace 46 E ترددها 11169 استقطاب أفقى معدل الترميز 20400.

كما توجد قناة IRIB Varzesh و هذه القناة تتواجد على القمر Arabsat 2C/2D/3A وتردد هذه القناة 11881أفقى ومعامل الترميز أفقى.