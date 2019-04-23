أول قرار من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام بيراميدز

قرر مجلس إدارة الزمالك، تجميد مستحقات لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الطرفين على ملعب الدفاع الجوي. كما قرر المجلس استدعاء السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لاجتماع عاجل لمعرفة أسباب الخسارة، والتراجع للمركز الثاني. وكان الزمالك خسر بهدف دون رد أمام بيراميدز، ليتراجع للمركز الثاني، ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري، قبل مواجهة الأهلي والمصري بعد غدًا الخميس، ليشتعل الصراع على صدارة الدوري.

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