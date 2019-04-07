مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر اليوم الاحد 7-4-2019 فى الكونفدرالية الافريقية اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بث مباشر اليوم الاحد 7-4-2019 فى الكونفدرالية الافريقية اون لاين حيث يدخل الفريق الأبيض اختبارا صعبا أمام نظيره حسنية أغادير المغربى على ملعب الأخير فى تمام التاسعة مساءا فى الدور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير اليوم بث مباشر حيث يبحث أبناء الرداء الأبيض عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق الأبيض فى مواجهة العودة التى ستقام بين الفريقين يوم 14 من شهر أبريل الجارى على استاد الجيش بالسويس.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير فى الكونفدرالية الافريقية



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير فى الكونفدرالية الافريقية حيث يطمح أبناء المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس عن تحقب اللقب الأفريقى الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ سنوات طويلة خاصة أنه الأبيض لم يحقق شئ على المستوى القارى منذ بطولة أفريقيا 2002.

وشدد جروس على اللاعبين بضرورة استغلال إنصاف الفرص أمام المرمى فضلا عن التركيز العالى لإحكام السيطرة على منطقة المناورات لجعل الفريق المغربى عاجزا أمام تحركات اللاعبين.

يبحث الزمالك عن وضع قدما فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل على الأقل أمام حسنية أغادير ليتسلح الأبيض بجمهوره فى مواجهة العودة المحدد عددهم بـ 10 ألاف مشجع على ملعب الجيش بالسويس.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنبة اغادير اليوم



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنبة اغادير اليوم حيث يعانى الفريق الأبيض من العديد من الغيابات بين صفوفه وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق نظراً لإيقافه وهو ما جعل المدير الفنى للفريق الأبيض فى حيره حول تحديد بديله حيث يفاضل المدرب السويسرى بين الثنائى محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز "زيزو" للدفع بأحدهما لتعويض غياب ساسى وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات الجارية بشكل نهائى وذلك بعد الوقوف على مستوى الثنائى من خلال التدريبات الأخيرة.

كما جاءت جاهزية الثنائى محمود علاء وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة التى أبعدتهما عن الفريق مؤخراً بمثابة حيرة أخرى للمدرب السويسرى ولكنه مُفيدة له لخوض لقاء أغادير بأفضل تشكيلة لديه مع وجود عناصر مميزة على مقاعد البدلاء تستطيع المساهمة فى اللقاء فى حالة الحاجة إلى جهودهم وذلك وفقا لأحداث المباراة وقد يفضل جروس عودة عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى على حساب بهاء مجدى مع الاحتفاظ بعلاء على مقاعد البدلاء كبديلاً للثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغنى خاصة مع ظهور الأخير بمستوى مميز فى المباريات الأخيرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك وحسنية اغادير بث مباشر حيث من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" أو محمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

على الجانب الآخر، يدخل حسنية أغادير المغربى الملقب بـ" غزالة سوس"، مواجهة الزمالك متسلحاً بعامل الأرض والجمهور بعد طرح تذاكر اللقاء منذ الخميس الماضى لحشد أكبر عدد من جمهور الفريق لدعم بطل المغرب فى مواجهة الأبيض ويعتمد الجهاز الفنى لحسنية أغادير على المستوى الهجومى على الثنائى يوسف الفحلى وقائد الفريق جلال الداودي .