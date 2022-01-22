تعرف على المباريات الهامة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء يوم السبت 22 يناير/ كانون ثان 2022، عدة مباريات هامة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.



يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام، ضمن مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون في الجولة 23 من منافسات الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وتنطلق المباراة في تمام 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يستقبل فريق إشبيلية نظيره سيلتا فيجو في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD.

في لقاء منتظر في الجولة 22 من الدوري الإسباني، يواجه أتلتيكو مدريد نظيره فالنسيا في ملعبه بالعاصمة مدريد.

وتنطلق المباراة في 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD.

يواجه فريق إنتر ميلان نظيره فينيزيا، ضمن مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإيطالي "سيري آ".

وتقام المباراة في 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي في موقع اليوتيوب.

يستقبل فريق لاتسيو نظيره أتالانتا في صدام مرتقب أيضا ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وتبدأ المباراة في 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي في موقع اليوتيوب.

يستضيف فريق هوفنهايم نظيره بروسيا دوتمورند في الجولة 20 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وتبدأ المباراة في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يبحث فريق الزمالك عن فوزه الأول في كأس رابطة الأندية المصرية، حين يلاقي غزل المحلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتبدأ المباراة في تمام 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1.