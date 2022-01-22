شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض محاولات السماسرة لشراء "سيرينو" في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم أن النادي الجنوب أفريقي رحّب ببيع اللاعب لأي نادً يقدم عرضاً جاداً ورسمياً تصل قيمته إلى مليون دولار على سبيل المثال .

وحسم الأهلي موقفه من إمكانية ضم لاعب صن داونز الذي كان هدفاً للأهلي في فترات سابقة بشكل قوي قبل أن تتراجع رغبة الأهلي عن فكرة ضم اللاعب لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها ارتفاع سن اللاعب حيث وصل إلى 32 عاماً بجانب تراجع مستوى سيرينو بشكل واضح الفترة الأخيرة مع ناديه فضلاً عن الأهلي بات يضم لاعبين أجانب أفضل من سيرينو في مركزه يأتي في مقدمتهم ، الجنوب أفريقي بيرسي تاو المُنضم للقلعة الحمراء في الصيف الماضي قادماً من برايتون الإنجليزي

وقال مصدر في الأهلي ، أن وكيل سيرينو عرض اللاعب مؤخراً على القلعة الحمراء مقابل مليون دولار وربما ينخفض المبلغ لأكثر من ذلك، لكن الأهلي كان حاسماً ورفض فتح ملف التعاقد مع اللاعب الأورجوياني مهما حدث .