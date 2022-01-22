اختتام بطولة شهداء العبدية لكرة القدم في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتمت في محافظة مأرب، بطولة شهداء العبدية لكرة القدم التي نظمها نادي الكوكب الرياضي والثقافي بإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.



وتوج بالبطولة الذي تنافس فيها 12 فريقا في المحافظة علی مدی ثلاثة أسابيع فريق الريان الرياضي بعد تغلبه على فريق الوحدة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وفي ختام البطولة سلم مدير مكتب الشباب والرياضة بمأرب علي حشوان كأس البطولة لفريق الريان وسلم الميداليات الفضية لفريق الوحدة الذي حل في المركز الثاني .