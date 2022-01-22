شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة مدافع المنتخب قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسئولو الأهلي يحاولون استعادة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى نادي فيوتشر، ورغم أن الأخير رفض محاولات إدارة القلعة الحمراء قطع إعارة اللاعب الذي يتألق مع منتخب مصر حالياً في أمم أفريقيا، إلا أن مسئولو الأهلي مازالوا يحاولون حسم الصفقة ويتفاوضون مع نظراؤهم في فيوتشر من أجل إنهاء إعارة اللاعب خلال ميركاتو الشتاء الحالي وليس مع نهاية الموسم الجاري كما ينص الإعارة.

ويرغب الأهلي في الإستفادة من قدرات محمد عبد المنعم الذي قدم عروض جيدة للغاية مع منتخب مصر الفترة الأخيرة سواء في كأس العرب أم في أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون وسجل اللاعب هدف فوز مصر على السودان الأربعاء الماضي في ختام مباريات دور المجموعات وهو الهدف الذي صعد بمنتخب مصر لربع نهائي البطولة القارية.

وبدأ عبد المنعم مسيرته فى ناشئين الأهلى حيث انه من مواليد 1999، ظهر مع الفريق وقت كان فايلر مديرا فنيا للفريق، ووقتها خرج اللاعب على سبيل الإعارة لفريق سموحة، ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة ولم يشارك سوى فى 8 مباريات فقط، سجل خلالها هدف واحد.

وتم تجديد إعارته بناء على طلبه، وتألق معهم حتى شارك فى 24 مباراة بالدورى أحرز خلالها هدف ايضا ، و قتها طلب موسيمانى بقاء اللاعب فى القلعة الحمراء لكن اللاعب طلب الخروج للاعارة ليستمر مشاركته مع الفرق التى ينتقل إليها.

تمت إعارة اللاعب لفيوتشر، وفى الفريق الجديد شارك عبد المنعم فى جميع مباريات فريقه.