شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة المقاولون العرب ويستعد لمواجهة سموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس ، الجمعة، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

وبدأ الجهاز الفني للأهلى يستعد للمواجهة المقبلة في كأس الرابطة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل ، ويرغب الجهاز الفني في مواصلة الدفع بالعناصر الشابة في مباراة سموحة كما جرت العادة في المباريات الثلاثة التي خاضها المارد الأحمر في البطولة حتى الأن ، أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

فيما يواصل أكرم توفيق لاعب الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة لحين انتهاء إجراءات السفر لإجراء جراحة الصليبي التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون.