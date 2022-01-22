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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت 22 / 1 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك وغزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة ونرصد أبرز المعلومات عن اللقاء فى السطور التالية..
يشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.
وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف الدوري وقت الأجندة الدولية.
مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار
وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات البطولة بتقنية الفار.
مجموعة الزمالك بكأس رابطة الأندية
وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش
ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.
مشوار الزمالك وغزل المحلة فى كأس الرابطة
وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى فى مباراته الأولى بالبطولة ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد بالجولة الثانية، في المقابل تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأولى للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الأخيرة.