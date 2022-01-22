شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يستعجل حسم الصفقات لتحديد اختياراته فى 7 أماكن شاغرة بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعجل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، حسم الصفقات الشتوية من أجل تحديد اختياراته للقائمة الأفريقية للفريق البورسعيدي، التي تستعد لخوض منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك النادي المصري 7 أماكن شاغرة في قائمته الأفريقية، حيث ضمت قائمة المصري المشاركة في البطولة 26 لاعباً فقط وهم: "حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس –أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح –أحمد شوشة – معاذ أنور، وخط الوسط: فريد شوقى – عمرو موسى – أحمد رفعت – عبده زين – إسلام أبو سليمة – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، وخط الهجوم: جريندو عبد اللطيف – زياد فرج".