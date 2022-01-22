شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع اليوم بحضور حسام غالى بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى في الثالثة عصر اليوم، السبت، اجتماعاً بحضور حسام غالى عضو المجلس بعد تعافيه من فيروس كورونا .
ويأتى اجتماع مجلس الأهلى لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات القلعة الحمراء، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة.
وتعافى حسام غالى عضو مجلس ادارة النادى الأهلى من فيروس كورونا الذى عانى منه طوال هذا الاسبوع حيث خضع لمسحة جاءت نتيجتها سلبية ليعود لممارسة نشاط عمله داخل القلعة الحمراء فى غضون أيام قليلة.
وكان مجلس ادارة النادى الاهلى قد قرر الموافقة على تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منسقًا بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، وبين شركة الأهلي لكرة القدم.
كما قرر المجلس الموافقة على ضم حسام غالي إلى لجنة تخطيط الكرة التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف.