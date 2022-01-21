شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة : مناقشة رحيل لاعبى الفريق بنهاية الموسم و الأولوية للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة أنه لا يوجد مناقشة لعروض رحيل بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية الحالية و لكن تم تأجيل الآمر إلى نهاية الموسم الحالي للحفاظ على العناصر الأساسية هذا الموسم وتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأوضح على العباسى لـ ”الخليج 365” : أن عروض الاحتراف للاعبى الفريق سوف تدرس ولها الأولوية في اتخاد قرار رحيل بعض اللاعبين أمثال عبده يحيى و أحمد الندرى و عبد الرحمن عاطف " أجويرو".

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة الزمالك في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين بينما يحتل فريق الزمالك المركز الاخير برصيد نقطة .