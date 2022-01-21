شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق: موسيماني توقع تسجيلى فى شباك المقاولون.. وسعداء بدعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب زياد طارق، لاعب شباب الكرة بالنادي الاهلى عن سعادته بالمردود الذي لمسه مجموعة الشباب عقب ‏الجولات الثلاث الأولى، التي خاضها الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وظهورهم مع الفريق الأول في ‏المباريات الرسمية.‏

وأضاف زياد طارق: «دعم الجماهير دافع قوي لنا بكل تأكيد، وأتمنى أن نكون دائمًا عند حسن ‏ظنهم وظن الجهاز الفني».‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن جميع زملائه بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال التدريبات في الفترة ‏الماضية، وهو ما ظهر خلال المباريات الرسمية في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وآخرها ‏اليوم أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.‏

وأكد زياد طارق أن بيتسو موسيماني المدير الفني دائم الحديث معه باللعب والضغط في الشق ‏الهجومي، وتوقع تسجيله هدفًا، وهو ما حدث بالفعل أمام المقاولون اليوم.‏

واختتم زياد طارق تصريحاته بالتأكيد أن موسيماني ومحمد محمود ومصطفى شوبير توقعوا ‏تسجيله في شباك المقاولون، وأنه يتمنى أن يستمر الدعم لمجموعة الشباب بالنادي، وأن يواصلوا ‏تقديم أدائهم القوي في الفترة المقبلة. ‏