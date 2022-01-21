شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق: موسيماني توقع تسجيلى فى شباك المقاولون.. وسعداء بدعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب زياد طارق، لاعب شباب الكرة بالنادي الاهلى عن سعادته بالمردود الذي لمسه مجموعة الشباب عقب الجولات الثلاث الأولى، التي خاضها الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وظهورهم مع الفريق الأول في المباريات الرسمية.
وأضاف زياد طارق: «دعم الجماهير دافع قوي لنا بكل تأكيد، وأتمنى أن نكون دائمًا عند حسن ظنهم وظن الجهاز الفني».
وأشار لاعب الأهلي إلى أن جميع زملائه بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال التدريبات في الفترة الماضية، وهو ما ظهر خلال المباريات الرسمية في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وآخرها اليوم أمام المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأكد زياد طارق أن بيتسو موسيماني المدير الفني دائم الحديث معه باللعب والضغط في الشق الهجومي، وتوقع تسجيله هدفًا، وهو ما حدث بالفعل أمام المقاولون اليوم.
واختتم زياد طارق تصريحاته بالتأكيد أن موسيماني ومحمد محمود ومصطفى شوبير توقعوا تسجيله في شباك المقاولون، وأنه يتمنى أن يستمر الدعم لمجموعة الشباب بالنادي، وأن يواصلوا تقديم أدائهم القوي في الفترة المقبلة.