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طبيب الأهلى: حسام حسن ومحمد محمود يجريان أشعة غدًا

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الاهلى، إن ثنائي الفريق محمد محمود وحسام حسن سوف يخضعان لأشعة لتحديد حجم إصابتهما التي تسببت في استبدالهما في لقاء المقاولون العرب مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة. 

 

وأشار أبو عبلة إلى أن حسام حسن اشتكى من آلام في عضلة السمانة، بينما يعاني محمد محمود من إجهاد في العضلة الخلفية، ولذلك قام الجهاز الفني باستبدالهما حتى لا تتفاقم الشكوى. 

 

وأكد أن الثنائي سيجري أشعة غدًا لتحديد مدة غيابهما والبرنامج العلاجي لكل منهما في الفترة المقبلة.

تعادل فريقي الاهلي والمقاولون العرب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

تقدم محمد حمدي زكي للمقاولون في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل زياد طارق للأهلي في الدقيقة 55 ، وأهدر عمار حمدي ضربة جزاء للأهلي .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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