شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يتلقى عرضين للرحيل عن سيراميكا فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بفريق سيراميكا عن تلقى عمرو الحلوانى ظهير أيسر الفريق عرضين من أندية جماهيرية للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسك مسئولو سيراميكا بعمرو الحلوانى بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان في عدم رحيل اللاعب في حين ما زالت المفاوضات جارية بين مسئولي الأندية التي ترغب في ضم اللاعب وإدارة سيراميكا.

أنهى عمرو الحلوانى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد الشافعى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية فى العضلة الخلفية وتسببت فى غيابه عن تدريبات فريقه.

تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب المجموعة الثالثة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة برصيد 4 نقاط وجاء في المركز الثانى فريق فاركو برصيد 3 نقاط بينما جاء فريق إنبى بالمركز الثالث وغزل المحلة المركز الرابع و في المركز الخامس طلائع الجيش بنقطتين لكل منهم و في المركز الأخير يتواجد فريق الزمالك برصيد نقطة واحدة .

تعادل طلائع الجيش مع سيراميكا سلبا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة الثانية من كاس الرابطة .

خاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :-حراسة المرمى : محمد كوكو،خط الدفاع : مصعب البطاط – عبد الله محمود – سيف تقا – خالد صبحى،خط الوسط : محمود نبيل – محمد تونى – إيفانز منساه – محمد إبراهيم،خط الهجوم : كوامى بونسو – باسم مرسى.

ويستعد سيراميكا لمواجهة إنبى غدا السبت على ستاد السويس الجديد فى تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا.