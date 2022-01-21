شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: سعداء بأداء شباب الأهلي.. ونخوض المباريات القادمة بفكر مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، عن سعادته بتنفيذ ‏لاعبي قطاع الناشئين فكر الجهاز الفني إلى الآن في جميع المباريات التي شاركوا خلالها في ‏مباراة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأكد أن المباريات المقبلة سيكون هناك تفكير ‏مختلف للجهاز الفني مع عودة اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الأولى بسبب فيروس كورونا ‏أو الإصابة، وذلك لتجهيزهم لتحديات المرحلة المقبلة وفي بدايتها كأس العالم للأندية.‏

وقال قمصان إن لاعبي الأهلي ظهر عليهم الإصرار على حسم المباراة خلال الشوط الثاني في ‏مباراة المقاولون العرب على وجه التحديد، وظهرت شخصيتهم في الملعب من خلال خلق الفرص ‏واللعب بطريقة وأسلوب الفريق الأول، وهو أمر يسعد الجهاز الفني بكل تأكيد.‏

وأشار قمصان إلى أن قطاع الناشئين يلعب بنفس طريقة وفكر الفريق الأول، وذلك من خلال ‏المجهود الكبير الذي يبذله جميع مدربي القطاع والكابتن خالد بيبو المشرف على القطاع.‏

وأوضح المدرب العام أن بيتسو موسيماني المدير الفني استغل فترة الراحة في التواجد ‏ومشاهدة فرق قطاع الناشئين وهو ما يمثل رسالة قوية لهم، وأن أغلب اللاعبين الموجودين في ‏كأس الرابطة سبق أن تم تصعيدهم وشاركوا في تدريبات الفريق الأول ويعلمون جيدًا طريقته ‏وأسلوبه.‏

ووجه قمصان الشكر للاعبين الشباب الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن ‏شخصية الأهلي ظهرت من خلال إصرارهم على الفوز واللعب لآخر دقيقة.‏