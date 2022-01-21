شوبير: الأهلي ‏يسعى دائمًا للفوز والتعادل مع المقاولون لم يكن النتيجة الأفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يسعى دائمًا للفوز والتعادل مع المقاولون لم يكن النتيجة الأفضل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شوبير: «قبل بداية الشوط الثاني بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين وطالب الجميع بتقديم أدائهم المعروف».
وأشار حارس الأهلي إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس الرابطة وفي مباراة المقاولون العرب اليوم هم أبناء قطاع الناشئين، وهناك تفاهم بين الجميع وهو ما ظهر خلال المباريات.
ووجه شوبير الشكر إلى جميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه، لا سيما الثنائي عمرو أنور وعادل عبد الرحمن وجميع مدربي القطاع.
وأكد مصطفى شوبير أن هناك تواصلًا دائمًا بينه وبين الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق الموجود حاليًّا مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وأن الشناوي يسدي له النصائح دائمًا.
واختتم حارس الأهلي تصريحاته مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون في ظهر المنتخب الوطني وداعمين له خلال بطولة أمم إفريقيا، وننتظر التتويج بالبطولة وإسعاد الملايين.