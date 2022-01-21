شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول للزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، غد السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة كأس الرابطة.

وتقام المباراة فى الخامسة مساء غدًا السبت، لاسيما وإن الزمالك يبحث عن تحقيق الفوز الأول بعدما تعادل سلبيًا فى المباراة الأولى أمام إنبى، ثم خسر من فاركو بهدفين دون رد.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - رزاق سيسيه - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - حسام أشرف.

وشهدت القائمة عودة شيكابالا بعد غياب استمر لمدة 147 يومًا بسبب الإيقاف الذى تعرض له فى نهاية الموسم الماضى، بالإضافة للإصابة بفيرس كورونا التى تعرض لها مؤخرًا.

شيكابالا انضم لقائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غد السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الرابطة، وهو الانضمام الأول للفهد الأسمر بعدما كان موقع عليه عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات على خلفية احداث مواجهة البنك الأهلى فى نهاية الموسم الماضى والتى تسلم خلالها الزمالك درع الدورى فى 27 أغسطس 2021، وبعد انتهاء العقوبة تعرض شيكابالا للإصابة بفيرس كورونا منعته من الانضمام لفريقه فى مواجهات كأس الرابطة.