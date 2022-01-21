شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لم أصل لاتفاق مع الأهلى حول تمديد عقدى.. والخلاف ليس بسبب الراتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تطورات تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وقال موسيمانى فى المؤتمر الصحفى :" بالنسبة لعقدى مع الاهلى أنا لا أعلم مصيره، الأمر طال ونتفاوض منذ فترة طويلة منذ قبل لقاء كايزر تشيفز ولقاء السوبر الافريقى ، ونتفاوض مجدداً حالياً قبل كأس العالم للأندية".

ويضيف المدير الفنى للأهلى :"لم نصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن صراحة، والاختلاف ليس على الراتب لكن حول بعض الاساسيات فى العقد وطبعا ليس من الجيد أن تطول فترة المفاوضات".

وتابع موسيمانى: "أريد الاستمرار، والأهلي يعلم بأنني أريد الاستمرار، والأهلي أيضا يريد استمراري".

وتعادل فريقي الاهلي والمقاولون العرب بهدف لمثله خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

تقدم محمد حمدي زكي للمقاولون في الدقيقة 37 من ضربة جزاء وتعادل زياد طارق للأهلي في الدقيقة 55 ، وأهدر عمار حمدي ضربة جزاء للأهلي .