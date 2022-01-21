وسط غياب نجوم الكرة.. انهيار محمد زيدان خلال تشييع جثمان والده (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل محمد زيدان، نجم المنتخب المصري السابق، ونادي بوروسيا دورتموند الألماني، في نوبة بكاء، خلال تشييع جنازة والده اليوم الجمعة، في مدينة بورسعيد.

وسادت حالة من الحزن والألم بين الأسرة والعائلة والحضور، خلال تشييع جثمان والد زيدان، في مقابر بورسعيد.

ولم تشهد الجنازة حضور نجوم كرة القدم الذين زاملوا زيدان في الملاعب، وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تشييع الجثمان مع أهالي وأسرة اللاعب الدولي السابق.

وكان والد زيدان، قد توفي أمس الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية.

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