شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ورواتب العاملين بالنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري قام أيضًا بصرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق سعيًا منه لتوفير جو من الهدوء داخل الفريق.

وأكد عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري لا يألو جهدا في سبيل إرساء الاستقرار داخل القلعة الخضراء منذ تكليفه بمهام عمله داخل النادي قبل نحو أسبوعين ، مشيرًا أن مجلس الإدارة قام أمس بصرف رواتب العاملين بالنادي حتى الشهر المنقضي.

وعلى صعيد آخر، أكد عاطف مبروك أن مجلس الإدارة بدأ مؤخرًا بالبدء في تطوير ملاعب قطاع الناشئين سواء بملعب "السيد متولي" أو "الضواحي 2" ، مؤكدًا أن عمليات التطوير تتم تحت إشراف المهندس محمد سلامة عضو مجلس الإدارة والمسئول عن ملف الإنشاءات.