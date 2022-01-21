شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محاولات من الأهلي والمقاولون لتسجيل الهدف الثاني..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الاهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة ومازالت النتيجة هي التعادل بهدف لمثله.

بدأت لمباراة بأداء هادئ من جانب الأهلي والمقاولون العرب حيث إختفت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحرص الشديد من الأحمر والذئاب ، وتدريجياً إرتفع "ريتم" المباراة من جانب الأهلي عن طريق حسام حسن ومحمد محمود وعمار حمدي.

وتعرض محمد فخري لاعب الأهلي لأصابة في الدقيقة التاسعة قبل أن يتلقى العلاج ويواصل اللعب وكاد فخري يسجل هدفاً للأهلي برأسية جيدة لكن حارس المقاولون حسن شاهين تصدّى للكرة وحّلها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 21 خرج محمد محمود للإصابة ونزل أحمد أشرف بدلاً منه ، وحاول الفريقين زيارة الشباك، وتعرض حسام حسن مهاجم الاهلي للإصابة.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 36 بعدما قام محمد مغربي مدافع الأأهلي بعرقلة مامادو نياص لاعب المقاولون وسدد محمد حمدي زكي الكرة في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي مُعلناً تقدم المقاولون بهدف في الدقيقة 37.

حاول الاهلي تسجيل هدف التعادل كما حاول المقاولون تعزيز هدفه بتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى ونال محمد فخري بطاقة صفراء للخشونة ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

​الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير حيث شارك أحمد سيد عبد الغني بدلاً من كريم فؤاد ، ونال عبد الله ياسين لاعب المقاولون العرب للخشونة.

ضغط الأهلي بكل قوة عن طريق الأجناب ومن هجمة رائعة من ناحية الشمال بدأها محمد فخري الذي رفع كرة عرضية أودعها زياد طارق في شباك حسن شاهين حارس المقاولون مُسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 55.

وطالب لاعبي الاهلي بإحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعدما لمست الكرة "يد" محمد سمير لاعب المقاولون العرب في منطقة جزاء الأخير وبعد اللجوء إلى تقنية الفار في الدقيقة أعلن الحكم نادر قمر الدولة أحتساب ركلة جزاء للأهلي ،تصدى لها عمار حمدي لكن حارس المقاولون العرب تصدى لها.

بعد إهدار ركلة الجزاء نشط أداء المقاولون العرب وتصدى مصطفى شوبير لفرصة خطرة عن طريق أمادو نياص ، وخرج محمد فخري من الأهلي وشارك محمد ياسر فوزي بدلاً منه ،كما شارك رأفت خليل بدلاً من زياد طارق.

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