شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى : حزين من التعادل مع البنك الاهلى وتراجع مستوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أشرف خضر المدرب العام للإسماعيلى، عن عدم رضاه على المستوى الذى ظهر عليه لاعبيه فى الشوط الثانى خلال مواجهة البنك الأهلى.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم ـ الجمعه ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتابع أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد لكن تراجع المستوى خلال مجريات الشوط الثانى وسيقوم الجهاز الفنى بمعالجة تلك الأخطاء فى الفترة الحالية.

وأضاف أن كأس الرابطة فرصة قوية للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق بجانب الوصول إلى التشكيل الأمثل للدراويش قبل إستئناف مسابقة الدورى العام.

وواصل أن التدعيمات الجديدة للفريق تحتاج للوقت من أجل الإنسجام والتفاهم مع أعضاء الفريق وهذا ما يسعى إليه الجميع قبل نهاية الشهر الجارى.

وشهدت مباريات الدراويش الأخيرة مشاركة اللاعبين الجدد وهم الجامبى سايكو كونتيه والبوليفى كارمليو ألجاراناز والإيفوارى جان موريل والأرجنتينى دييجو فرناندو

ووجه المدرب العام للإسماعيلى، الشكر لجماهير الفريق التى دائما تقف خلف الفريق وتتحمل الصعوبات خاصة وأن الوقت الحالى صعب ويحتاج وقوفهم وتكاتف عشاق الدراويش.