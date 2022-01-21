شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق يتعادل للأهلي أمام المقاولون بكأس الرابطة ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح زياد طارق لاعب النادي الأهلي في تعديل نتيجة مباراة فريقه أمام المقاولون بإحراز هدف من رأسية في الدقيقة 55 لتصبح النتيجة 1 / 1 على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

أحرز محمد حمدي زكي في الدقيقة 37 للمقاولون العرب بهدف من ضربة جزاء في مرمى مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

شهدت الدقيقة 31 إصابة حسام حسن مهاجم الأهلي و خروجه خلال مباراة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة بسبب الشكوى من ألام في قدمه ، وينزل بدلاً منه أحمد سيد غريب.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : "مصطفى شوبير ، محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو ، عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف ، زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن"

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

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