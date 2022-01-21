شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضم مؤمن راضى من بترول أسيوط رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو إنبى مع مؤمن راضى، لاعب وسط بترول أسيوط، بالقسم الثانى في الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أنهى النادي المفاوضات مباشرة مع اللاعب الذي رحب بالانتقال إلى الفريق البترولى، لتنهى الإدارة البترولية الصفقة بشكل رسمي مع مسئولو بترول أسيوط.

وخاض مؤمن راضى أول تدريب مع الفريق البترولى اليوم الجمعة تحت قيادة حلمى طولان المدير الفني لتجهيزه لمباريات الفريق البترولى القادمة.

وكانت إدارة إنبى بدأت التفاوض بشكل سريع مع نظيرتها في بترول أسيوط للتعاقد مع لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في مركز 6 و 8 بوسط الملعب، بعدما نال إعجاب الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، خلال بطولة لكأس الرابطة، ومن ثم عودة الدورى المصرى، عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.