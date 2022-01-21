شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تحاصر إنبى قبل مباراة سيراميكا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاصر الغيابات فريق إنبى قبل مواجهة سيراميكا المقرر لها غد السبت على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة حيث تنوعت الإصابات ما بين عضلية وكورونا.

ويغيب عن الفريق البترولى كلا من عمر عدلى،هشام عادل،عبد الله عادل،أحمد العجوز،دينو بيتر،بسبب إصابات عضلية مختلفة فيما يغيب إبراهيم يحيى ومصطفى شلبى ومحمد المرسى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

يقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية إنبى في المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، الزمالك، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش.