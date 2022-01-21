ماذا يقول القانون عن ركلة جزاء الأهلي ضد المقاولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حصل الأهلي على ركلة جزاء أمام المقاولون العرب خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ورفض حكم الساحة، نادر قمر الدولة احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعدما لمست الكرة ذراع محمد سمير لاعب المقاولون العرب.

لكن مع توقف اللعب طلبت غرفة حكم الفيديو المساعد، التي يقودها محمد الحنفي من الحكم العودة لمراجعة اللقطة.

وعقب مراجعة الحكم للعب عن طريق الفيديو، أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

لكن ماذا يقول قانون اللعبة في هذا الأمر؟

قانون اللعبة يوضح أن لمس الكرة باليد تعتبر مخالفة إذا:

"لمس الكرة باليد أو الذراع بعد أن جعلت حركتهما جسمه يبدو أكبر من وضعه الطبيعي، ويعتبر اللاعب قد جعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي، عندما لا يتغير وضع يده أو ذراعه نتيجة حركة جسمه في هذا الموقف، أو عندما لا يمكن تفسير حركة يدع أو ذراعه كذلك، فمن خلال وضع يده أو ذراعه في مثل هذا الوضع فإنه يخاطر بلمس الكرة لهما ومعاقبته حينها."

بناء على قراءة ما حدث ربما يكون مراجهة نادر قمر الدولة للعبة قد أظهرت له أن محمد سمير وقع في المخالفة بناء على النص: "من خلال وضع يده أو ذراعه في مثل هذا الوضع فإنه يخاطر بلمس الكرة لهما ومعاقبته حينها".