تقنية الـ var تحرم الأهلي من "فوز +90" أمام المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتهت مباراة الأهلي ونظيره المقاولون العرب، التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقدم المقاولون العرب في الدقيقة 36 من ركلة جزاء سجلها لاعبه محمد حمدي زكي، قبل أن يتعادل الأهلي لاعبه زياد طارق في الدقيقة 55.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المركز الخامس بفاق نقطة عن المقاولون الثاني الذي يتفوق على سموحة والجونة بفارق الأهلي، بينما يتصدر الإسماعيلي بفارق نقطتين عن الأحمر.

وبدأ الأهلي مباراة المقاولون بالتشكيل التالي:حارس المرمى: مصطفى شوبير.خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد مغربي - محمد أحمد "شرقية" - محمد أشرف.خط الوسط: عمار حمدي - عبد الرحمن نجاح "مانو" - محمد محمود.خط الهجوم: زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وتوقف اللعب بعد مرور 5 دقائق بعد سقوط لاعب المقاولون أحمد كابوريا في كرة مشتركة مع لاعب الأهلي محمد محمود قبل أن يُستأنف اللقاء.

وشهدت الدقيقة 20 إصابة لاعب الأهلي محمد محمود ليُغادر الملعب ويُشارك بدلاً منه زميله أحمد أشرف.

وشهدت الدقيقة 31 إصابة لاعب الأهلي حسام حسن ومشاركة أحمد سيد غريب بدلاً منه.

وحصل فريق المقاولون على ركلة جزاء في الدقيقة 36 سددها محمد حمدي زكي بنجاح في مرمى الأهلي.

ودفع المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني مع بداية الشوط الثاني باللاعب أحمد عبد النبي بدلاً من كريم فؤاد.

وأرسل لاعب الأهلي محمد أشرف عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 55 حولها زياد طارق برأسه هدفًا في مرمى المقاولون.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 60 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ورؤية لمس لاعب المقاولون محمد سمير الكرة بيده.

ولكن سدد عمار حمدي ركلة الجزاء ضعيفة تصدى لها حارس مرمى المقاولون.

وكاد يستغل محمد حمدي زكي خطأ مصطفى شوبير في إبعاد الكرة وسدد الكرة تجاه المرمى الخالي ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 62.

ودفع موسيماني في الدقيقة 75 باللاعبين محمد ياسر ورأفت خليل بدلاً من محمد فخري وزياد طارق.

وراوغ لاعب الأهلي عمار حمدي دفاع المقاولون العرب قبل أن يصنع الهدف لزميله محمد ياسر في الدقيقة 90.

ولكن عاد الحكم لتقنية الفيديو بعد وجود شك في تسجيل لاعب الأهلي الكرة بيده ليلغي الهدف ويُشهر البطاقة الصفراء للاعب محمد ياسر.