شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تبدأ التشغيل التجريبى للمدينة الشبابية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدينة الشبابية بالغردقة فى استقبال أحد أفواج الشباب المشاركين فى مبادرة "التحول الرقمى" من مختلف المحافظات، وذلك فى إطار التشغيل التجريبي للمدينة قبل افتتاحها رسمياً بعد تطويرها بشكل كامل.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى أعمال تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، والتى تضمنت تطوير غرف الإقامة، وصالة ألعاب رياضية، وملاعب، وقاعات ورش عمل تدريبية، وقاعة للحاسب الآلي، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والحدائق.

وتعد المدينة الشبابية بالغردقة واحدةً من المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتى تتواجد فى مختلف محافظات الجمهورية، وتلعب دوراً رئيسياً فى استضافة الوفود الشبابية المشاركين فى البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة على مدار العام.

ومن المقرر، الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي للمدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة المقبلة بعد جاهزية تشغيلها بشكل كامل لتضاف إلى الصروح الشبابية والرياضية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.