شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على الأهلي بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والمقاولون العرب المقامة حالياً على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف.

بدأت لمباراة بأداء هادئ من جانب الأهلي والمقاولون العرب حيث إختفت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحرص الشديد من الأحمر والذئاب ، وتدريجياً إرتفع "ريتم" المباراة من جانب الأهلي عن طريق حسام حسن ومحمد محمود وعمار حمدي.

وتعرض محمد فخري لاعب الأهلي لأصابة في الدقيقة التاسعة قبل أن يتلقى العلاج ويواصل اللعب وكاد فخري يسجل هدفاً للأهلي برأسية جيدة لكن حارس المقاولون حسن شاهين تصدّى للكرة وحّلها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة 21 خرج محمد محمود للإصابة ونزل أحمد أشرف بدلاً منه ، وحاول الفريقين زيارة الشباك، وتعرض حسام حسن مهاجم الاهلي للإصابة.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 36 بعدما قام محمد مغربي مدافع الأأهلي بعرقلة مامادو إلياس لاعب المقاولون وسدد محمد حمدي زكي الكرة في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي مُعلناً تقدم المقاولون بهدف في الدقيقة 37.

حاول الاهلي تسجيل هدف التعادل كما حاول المقاولون تعزيز هدفه بتسجيل هدف ثانً لكن دون جدوى ونال محمد فخري بطاقة صفراء للخشونة ، بعدها ينتهي هذا الشوط بتقدم المقاولون بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : "مصطفى شوبير ، محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو ، عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف ، زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.