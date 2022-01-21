الشعباني يمنح لاعبى المصرى راحة 48 ساعة استعدادًا لفيوتشر بكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعباني المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليومين، وذلك عقب نهاية مباراة المصري وبيراميدز بالجولة الثالثة من كأس الرابطة التي أقيمت عصر أمس الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز النسور الخضر بهدف للاشئ .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه مساء بعد غدٍ الأحد ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الرابعة من البطولة والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر اقامتها في الثانية والنصف عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكشف مجدي تراوري مدرب النادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، اتفق مع اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، على ضم لاعب أو اثنين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال تراوري عبر قناة أون تايم سبورت، أن الجهاز الفني منح الأولوية لعقد الصفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبين.

وكان المصري قد أبرم أول صفقاته الشتوية بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حامد، لتدعيم دفاعات الفريق البورسعيدي، وذلك لمدة موسمين ونصف.

وكشف مجدي تراوري مدرب المصري عن طموحات وأهداف الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وقال تراوري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كأس الرابطة هي فرصة لاكتشاف اللاعبين ومنح الفرصة للجميع، وهناك لاعبين عائدين من الإصابة مثل أبو سليمة، ولاعبين جداً مثل إسلام المزين، وهذا التوقيت مناب لدخول اللاعبين في التشكيل، وكذلك منحنا الفرصة لعمرو موسى.