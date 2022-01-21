شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل إلى ديوالا الكاميرونية استعدادًا لكوت ديفوار ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت في الخامسة مساء اليوم بعثة المنتخب الوطنى إلى مدينة دوالا الكاميرونية قادمة من العاصمة ياوندي فى رحلة طيران استغرقت 30 دقيقة ، استعدادًا لمواجهة منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا.

وجه كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، رسالة الى اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا، وقال كيروش فى رسالته:" بمناسبة الأدوار الإقصائية أهنئكم أيها الشباب على الوصول لهذه المرحلة وأنتم تستحقون بالفعل الوصول لهذه المرحلة".

تابع كيروش:" واليوم علينا أن نعرف أن الفرق بين الخسارة والمكسب بات صغيرا جدا، والفريق الفائز هو الذى يزيد من بذل تضحياته طبقا لمستوى الطموحات، وسنخوض المباراة بهدف أسمى وباصرار على أن نقدم أعظم أداء لمنتخب مصر".

يواصل محمود الونش مدافع منتخب مصر، الغياب عن تشكيل الفراعنة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 الأربعاء المقبل بسبب اصابته بشد فى الأمامية وحاجته إلى مزيد من الوقت للتعافى قبل العودة للتدريبات الجماعية.

فى المقابل، يشارك أحمد فتوح الظهير الأيسر فى التدريبات الجماعية الأحد المقبل، بعد اكتمال شفائه من آلام السمانة ليصبح جاهزا للعودة أمام كوت ديفوار.

وحرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على الحديث مع لاعبى المنتخب أكثر من مرة عقب التأكد من مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة أمم افريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وقال كيروش للاعبين :" منتخب كوت ديفوار ليس مرعبا والمباراة فى المتناول بالنسبة لنا، بدليل أن منتخب كوت ديفوار عانى أمام سيراليون فى المباراة الأولى بأمم افريقيا وتعادل معها 2 / 2 ، وفاز بصعوبة كبيرة على غينيا الاستوائية فى المباراة الثانية بهدف نظيف، لذا ستكون المباراة يوم الأربعاء متكافئة للغاية معهم".