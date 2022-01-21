شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلي والمقاولون العرب في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمقاولون العرب على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة والتعادل السلبي هو " سيد الموقف".

بدأت لمباراة بأداء هادئ من جانب الأهلي والمقاولون العرب حيث إختفت الخطورة على مرمى الفريقين بسبب الحرص الشديد من الأحمر والذئاب ، وتدريجياً إرتفع "ريتم" المباراة من جانب الأهلي عن طريق حسام حسن ومحمد محمود وعمار حمدي.

وتعرض محمد فخري لاعب الأهلي لأصابة في الدقيقة التاسعة قبل أن يتلقى العلاج ويواصل اللعب وكاد فخري يسجل هدفاً للأهلي برأسية جيدة لكن حارس المقاولون حسن شاهين تصدّى للكرة وحّلها إلى ضربة ركنية.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : "مصطفى شوبير ، محمد أحمد شرقية - محمد مغربي - عبد الرحمن مانو ، عمار حمدي - محمد محمود - كريم فؤاد - محمد أشرف ، زياد طارق - محمد فخري - حسام حسن.

فيما جاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وتعادل المارد الأحمر سلبياً في مباراته الأولى بكأس الرابطة أمام الجونة ثم انتزع نقطة التعادل من أنياب الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية بالبطولة ، فيما فاز المقاولون العرب على البنك الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأولى للمسابقة ثم خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة الثانية.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏