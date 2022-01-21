شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: نستغل كأس الرابطة لتجهيز اللاعبين للدورى والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز، إن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال استغل مواجهات بطولة كأس الرابطة من أجل تجهيز جميع اللاعبين البدلاء والذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى.

أوضح هانى سعيد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن الجهاز الفنى سعى لتحقيق أكبر مكاسب من منافسات كأس الرابطة بتجهيز جميع اللاعبين لبطولتى الدورى وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تابع المدير الرياضى لبيراميدز، إن الفريق كان يأمل فى التتويج بالبطولة إلا إن الغيابات أثرت على أداء الفريق، بخلاف بعض الأخطاء التحكيمية المؤثرة فى مواجهات الاتحاد السكندرى وفيوتشر والمصرى البورسعيدى.

ولم ينجح بيراميدز فى تحقيق الفوز بأى مباراة بكأس الرابطة، حيث تعرض للخسارة من الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1، ثم خسر من فيوتشر بنفس النتيجة، قبل أن يخسر فى الأخير من المصرى بهدف دون رد.

فى سياق متصل، قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديل موعد مباراة إيسترن كومباني أمام بيراميدز، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية المحترفة والتي كان مقرر إقامتها في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير على ملعب بتروسبورت.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة إيسترن كومباني أمام بيراميدز لتقام في الثانية والنصف عصرًا من نفس اليوم ، بسبب تزامنها مع موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار المقرر لها في السادسة من مساء يوم الأربعاء 26 يناير ضمن مباريات دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.