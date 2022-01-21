شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المصرى.. نشأ فى ذروة الكفاح الوطنى واستمد ألوانه من علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النادي المصري واحداً من أعرق الأندية المصرية التي تمتلك شعبية كبيرة سواء داخل مدينة بورسعيد أو خارجها، وتأسس النادي المصري يوم 18 مارس من عام 1920، في ذروة الوهج الوطني المصري الرافض للاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919، واستمد النادي المصري اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش، حيث كان نادي المصري هو أول نادي مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل شكلًا جديدًا من أشكال المقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدًا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك الرياضة وكرة القدم خصوصًا.

استمد النادي المصري ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذو اللون الأخضر في ذلك الوقت، في أعقاب ثورة 1919، وفي 18 مارس 1920 تم عقد أول مجلس ادارة لهذا النادي الوليد وترأس المجلس أحمد بك حسني سكرتير عام المجلس البلدي ببورسعيد ومعه كل من يوسف بك لهيطة وكيلاً ، محمد ابراهيم عطا الله سكرتيراً ، نيقولا تكلا أميناً للصندوق ، وعضوية كل من عوض فقوسة ، عبد الرحمن الاتربي ، سليمان شحاته ، أحمد الطوبجي ، عبد الحميد محمود عطا الله ، عبد الرحمن لطفي ، أحمد ابراهيم عطا الله ، عبد المطلب محمد.

شارك المصري في جميع بطولات دوري منطقة القناة منذ نشأتها -وهي بطولة كان ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم قبل أن يحل محلها الدوري المصري العام- وفاز المصري بهذه البطولة 17 مرة متتالية من عام 1932 حتى 1948 وهو ما أهله لحمل لقب "زعيم القناة"،ونجح الفوز بالكأس السلطانية ثلاث مرات أعوام 1933 و 1934 و 1937، كما توج ببطولة كأس مصر مرة واحدة موسم 1998.

يعتبر المصري هو الفريق المصري الوحيد الذي احترف فيه لاعبين من إيران، وكان ذلك في موسم 1983/1984 عندما استقدم لاعبين إيرانيين هما قاسم بور و عبد الرضا برذكري.

شعار النادي المصري عبارة عن نسر أخضر باسط جناحيه لأعلى ويتوسط جناحيه قرص الشمس باللون الأخضر أعلى الرأس تعبيرًا عن التحدي والسيادة والقوة، لذا يعرف المصري بلقب النسور الخضر.

تصميم الشعار مستمد من التراث الفرعوني وتحديدًا من قلائد توت عنخ أمون للتأكيد على الجذور الوطنية للنادي.

و يحتفظ المصري برقم قياسي فريد هو تحقيقه أكبر فوز عبر تاريخ الدوري المصري عندما فاز على فريق بني سويف بنتيجة 11 مقابل صفر يوم 31 يناير 1964.