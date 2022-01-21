الامارات | 52 عاما تواصلت فيها عُقدة المصريين لـ"الأفيال".. فهل تستمر الأربعاء المقبل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن 52 عاما تواصلت فيها عُقدة المصريين لـ"الأفيال".. فهل تستمر الأربعاء المقبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد تاريخ المواجهات بين منتخب مصر ونظيره ساحل العاج في بطولة الأمم الافريقية عن تفوق واضح للفراعنة خلال 10 مواجهات جمعتهما في تلك البطولة، إذ فازت مصر في تسع مناسبات، مقابل فوز واحد لأفيال كوت ديفوار .

وسيلتقي المنتخب المصري مع كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 11 مساءً بتوقيت الامارات لحساب دور الـ16 من البطولة.

واحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الرابعة، بينما تصدر ساحل العاج المجموعة الخامسة عقب الفوز أمام الجزائر، 3/1.

وكانت أولى المواجهات بين المنتخبين في كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 1970 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحينها فاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف.

بينما كانت المواجهة الثانية في نسخة 1974 في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد، أما المواجهة الثالثة فجاءت في نسخة 1980 وفي دور المجموعات كذلك وكرر الفراعنة انتصارهم بهدفين مقابل هدف.

وفي بطولة كأس الأمم الافريقية عام 1984 كانت مواجهة جديدة في دور المجموعات وانتهت بفوز الفراعنة بالنتيجة ذاتها، أما في عام 1986 فقد فازت مصر بهدفين دون رد في دور المجموعات.

وفي نسخة 1990 كان الانتصار الأول لكوت ديفوار وبثلاثة أهداف لهدف وهي البطولة التي شارك فيها منتخب مصر بالرديف للاستعداد لكأس العالم، وكانت تلك المواجهة في دور المجموعات كذلك.

وبعد ثماني سنوات التقى المنتخبان في نسخة 1998 في ربع النهائي وفاز الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وتكررت المواجهة بينهما في نسخة 2006 ، اذ التقيا مرتين في تلك البطولة، حيث فازت مصر في دور المجموعات 3/1

فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف وظفر الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف.

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