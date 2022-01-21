الامارات | أوساكا تتنازل عن اللقب بعد وداع مخيب لبطولة أستراليا للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تتنازل عن اللقب بعد وداع مخيب لبطولة أستراليا للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنازلت اليابانية ناومي أوساكا عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بخسارتها في الدور الثالث أمام الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-4 و3-6 و6-7 (5-10) اليوم.

وكان الجميع يُمني النفس بمواجهة بين أوساكا والبطلة المحلية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً والفائزة الجمعة على الإيطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-3، لكن أنيسيموفا، البالغة 20 عاماً والمصنفة 60 عالمياً، حققت مفاجأة مدوية بإقصاء اليابانية.

وبعد موسم مضطرب في 2021 واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشر، كانت أوساكا (24 عاماً) تُمني النفس بالذهاب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها ورفع عدد ألقابها الكبرى الى خمسة (توجت مرتين ببطولة فلاشينغ ميدوز)، لكن الحلم انتهى الجمعة على يد أنيسميوفا التي تبلغ الدور الرابع للمرة الثانية في ثالث مشاركة لها في أستراليا بعد عام 2019.

وحسمت الأميركية اللقاء في ساعتين و15 دقيقة، لتضرب موعداً في الدور المقبل مع بارتي التي واصلت حلمها بأن تصبح أوّل أسترالية تحرز اللقب منذ كريس أونيل عام 1978 وذلك بفوز سهل على جورجي في لقاء استغرق ساعة ودقيقة فقط.

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