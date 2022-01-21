الامارات | نجم ليفربول يستغل غياب محمد صلاح.. وكلوب يصفه بـ"مهاجم من الطراز الرفيع"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يستغل غياب محمد صلاح.. وكلوب يصفه بـ"مهاجم من الطراز الرفيع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب، البرتغالي ديوغو جوتا "بالمهاجم من الطراز الرفيع" بعد تسجيل المهاجم البرتغالي هدفين في الفوز 2-صفر على مضيفه أرسنال ليبلغ الفريق نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ضد تشيلسي.

وهز مهاجم ولفرهامبتون واندرارز السابق الشباك في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني قبل 13 دقيقة من النهاية ليفوز ليفربول 2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي غياب محمد صلاح وساديو ماني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، نجح جوتا في ملء الفراغ ورفع رصيده إلى 14 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم. وقال كلوب "ديوجو جوتا متألق. كنا مقتنعين منذ التعاقد معه أنه سيساعدنا للغاية. "منذ انضمامه للفريق قطع خطوة أخرى في تطوره، وتحول إلى مهاجم من الطراز الرفيع".

وأضاف المدرب الألماني "خليط العقلية والكفاءة كان السبب في تعاقدنا معه. لم يتألق الليلة فقط، نعم أحرز هدفين لكنه كان مهما للغاية للفريق".

ونال ليفربول لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة كلوب لكن الفريق لم يبلغ نهائي كأس الرابطة في ويمبلي منذ الخسارة بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي في نهائي 2016. وقال كلوب الذي يسعى فريقه لحصد لقب كأس الرابطة للمرة التاسعة وهو رقم قياسي "ويمبلي ملعب استثنائي، وكلنا على دراية بذلك. ما زالت هناك العديد من المباريات قبل خوض النهائي".

وتابع "بذلنا جهدا كبيرا في هذه البطولة وأردنا بلوغ النهائي. لذا عندما تعبر إلى النهائي فلا يوجد أي سبب لأن تكون طرفا في النهائي إذا لم ترغب في الفوز به".

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