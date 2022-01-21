الامارات | منتخب سورية يصل دبي استعداداً للقاء الإمارات وكوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سورية يصل دبي استعداداً للقاء الإمارات وكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المنتخب السوري لكرة القدم، فجر اليوم الجمعة، إلى دبي، استعداداً للقائي الإمارات، وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم في قطر 2022

وضمت بعثة "نسور قاسيون" وفقاً لما أعلنه الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كل من اللاعبين، إبراهيم عالمة، خالد حاج عثمان، شاهر الشاكر، تامر حاج محمد، محمود المواس، كامل حميشة، الليث علي، مصطفى جنيد، محمد ريحانة، محمد صهيوني، ثائر كروما، على أن ينضم إلى البعثة في دبي مساء اليوم، اللاعبون المحترفون خارج سورية، وهم الخماسي المحترف بالدوري البحريني المكون من ورد السلامة ومحمود البحر وعمرو جنيات وورد السلامة ومحمد عنز، بالإضافة إلى المحترفين في الدوري الكويتي عبدالله الشامي وعمرو الميداني، بجانب عمر خريبين المحترف مع الوحدة الإماراتي.

وتستكمل قائمة اللاعبين بعد غدٍ الاحد، بانضمام عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، وملهم بابولي المحترف في الدوري القطري.

ويتذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادله ذهاباً مع الإمارات والعراق وبذات النتيجة "1-1"، ويبحث "نسور قاسيون" عن تحسين النتائج في الجولات المقبلة، خاصةً في مواجهتيه المقبلتين، أمام الإمارات في 27 يناير الجاري، وكوريا الجنوبية في الأول من فبراير، لكون "الأبيض" الإماراتي يحتل المركز الثالث برصيد ستة نقاط، و"الشمشون الكوري" في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مع العلم أن لقاء سورية وكوريا الجنوبية ذهاباً انتهى لصالح الكوريين بنتيجة "2-1".



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