الإسماعيلي يتعادل مع البنك الأهلي 1/1 بكأس رابطة الاندية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم باستاد الإسماعيلية في ثالث جولات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

هدف الإسماعيلي سجله وجيه عبد الحكيم في الدقيقة الخامسة عشر من عمر المباراة قبل أن يتعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي قبل نهاية المباراة بدقائق.

المباراة شهدت مشاركة الوافدون الجدد حيث تواجد البوليفي كاراميلو الجانزا بصفة أساسية بينما شارك الجامبي سايكو كونتيه والأرجنتيني دييجو فرناندو والإيفواري جان موريل من مقاعد البدلاء.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الفريق للنقطة الخامسة كما ارتفع رصيد فريق البنك الأهلي للنقطة الثانية