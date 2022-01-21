شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فريد شوقي بشد في العضلة الأمامية والجهاز الطبي يحدد مدة الغياب عن المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الفحوصات الطبية التي خضع لها فريد شوقي لاعب النادي المصري، إصابته بشد في العضلة الأمامية، وذلك بعد خروجه مصاباً من مباراة المصري وبيراميدز التي جمعت الفريقين بالأمس على استاد برج العرب، بمنافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية المصرية، وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق البورسعيدي، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب ومدة الغياب عن الفريق خلال الساعات المقبلة.

وكشف مجدي تراوري مدرب النادي المصري، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني، اتفق مع اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي، على ضم لاعب أو اثنين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال تراوري عبر قناة أون تايم سبورت، أن الجهاز الفني منح الأولوية لعقد الصفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبين.

وكان المصري قد أبرم أول صفقاته الشتوية بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حامد، لتدعيم دفاعات الفريق البورسعيدي، وذلك لمدة موسمين ونصف.

وكشف مجدي تراوري مدرب المصري عن طموحات وأهداف الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة معين الشعباني في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

وقال تراوري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كأس الرابطة هي فرصة لاكتشاف اللاعبين ومنح الفرصة للجميع، وهناك لاعبين عائدين من الإصابة مثل أبو سليمة، ولاعبين جداً مثل إسلام المزين، وهذا التوقيت مناب لدخول اللاعبين في التشكيل، وكذلك منحنا الفرصة لعمرو موسى.